Дрозденко потребовал оборудовать укрытия в подвалах Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил муниципальным властям активизировать работу по созданию защитных сооружений в подвальных помещениях. В качестве примера он привел школу № 2 в Кировске, где уже обустроено полноценное укрытие с вентиляцией, водой, санузлами и запасом медикаментов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.