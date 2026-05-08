Передавал данные и отказывался покидать позиции: российский боец 130 дней провел в тылу у ВСУ незамеченным

Российский боец с позывным Мулла 130 дней координировал действия подразделений в тылу ВСУ, не покидая позицию. Об этом рассказал военкор RT Влад Андрица.
В издании говорится, что российский солдат самостоятельно принял решение оставаться на позиции «под носом у врага», чтобы корректировать удары по военным объектам Украины.
Командир предлагал военнослужащему покинуть операцию через 40−50 дней, но тот остался, осознавая важность своих корректировок для ударов по противнику. Первые 28 дней Мулла провел в комнате кирпичного здания, спал на автомобильных сиденьях и укрывался одеялами ВСУ.
«Он наговаривает сообщение, командир батальона записывает то, что у него произносит рация, передаёт дальше в штаб», — рассказал военкор RT, описывая, как боец поддерживал связь с семьёй.
Ранее KP.RU сообщил, что военнослужащий РФ Сергей Ярашев на протяжении 68 дней в одиночку удерживал российские позиции, не сдаваясь врагу. Он был тяжело ранен, а потом эвакуирован.