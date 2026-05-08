Пьяный военный устроил стрельбу в пиццерии в Одессе

Это второй случай за сутки с нетрезвыми украинскими военнослужащими.

Источник: Комсомольская правда

Военный ВСУ устроил стрельбу в пиццерии в Одессе. Об этом информирует украинское издание «Страна».

Сообщается, что очевидцы слышали не менее пяти выстрелов. Предварительно, обошлось без пострадавших. Полиция задержала стрелявшего, его оружие изъято. Издание информирует, что в момент совершения преступления он был пьян.

За сутки это уже второй подобный случай на Украине. Ранее сообщалось, что в Запорожье украинский военный в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в магазине. В результате два человека, в том числе 17-летний подросток, получили огнестрельные ранения.

Напомним, в марте в Одессе неизвестный открыл стрельбу из автомата по полицейским, при этом были ранены двое.

Как в Одессе сотрудники СБУ задержали со стрельбой военкомов из ТЦК, которые вымогали деньги у имеющего отсрочку от призыва мужчины, читайте здесь на KP.RU.