Пьяный военный устроил стрельбу в пиццерии в Одессе

Военный ВСУ устроил стрельбу в пиццерии в Одессе. Об этом информирует украинское издание «Страна».
Сообщается, что очевидцы слышали не менее пяти выстрелов. Предварительно, обошлось без пострадавших. Полиция задержала стрелявшего, его оружие изъято. Издание информирует, что в момент совершения преступления он был пьян.
За сутки это уже второй подобный случай на Украине. Ранее сообщалось, что в Запорожье украинский военный в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в магазине. В результате два человека, в том числе 17-летний подросток, получили огнестрельные ранения.
Напомним, в марте в Одессе неизвестный открыл стрельбу из автомата по полицейским, при этом были ранены двое.
Как в Одессе сотрудники СБУ задержали со стрельбой военкомов из ТЦК, которые вымогали деньги у имеющего отсрочку от призыва мужчины, читайте здесь на KP.RU.