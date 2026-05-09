Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ над регионами РФ за четыре часа

Украинские беспилотники вечером 8 мая попытались ударить по территории российских регионов. За четыре часа силами ПВО ликвидировано 44 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Указанные беспилотники перехвачены в период с 20:00 до 24:00 8 мая. Дроны сбиты над девятью субъектами РФ.
«Перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении Минобороны.
За сутки на подлете к Москве сбили 109 дронов ВСУ. О повреждениях и пострадавших информации не поступало. Боевики ВСУ продолжают осуществлять попытки атак на Москву уже несколько дней подряд.