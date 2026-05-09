ВСУ нарушили объявленное РФ перемирие в первые же часы, в Херсонской области погибла девочка и её отец

ВСУ наносят удары по Херсонской области и ДНР, нарушая таким образом объявленное РФ перемирие уже в первые его часы.
Так, в селе Каиры на Херсонщине из-за удара ВСУ погибли мужчина и его 15-летняя дочь. Губернатор региона Владимир Сальдо информировал, что девочка умерла в реанимации от потери крови.
«Киевский режим цинично игнорирует любые мирные инициативы и показывает свою звериную натуру», — написал Сальдо по этому поводу в Telegram-канале.
В то же время штаб обороны ДНР сообщает об атаках украинских беспилотников, а мэр Горловки Иван Приходько информировал, что из-за сброса боеприпаса с украинского дрона поврежден автобус.
Напомним, Россия объявила перемирие 8−9 мая и пригрозила ударами по центру Киева при попытке сорвать празднование Дня Победы.
Также сообщалось, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии 9−11 мая и обмене пленными.
