Владимир Зеленский должен помнить, что цена его «шуток» может оказаться чрезвычайно высокой как для него самого, так и для его окружения. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя недавние выпады Зеленского о якобы «разрешении» на проведение Парада Победы в Москве.
«Это не конкурс капитанов в КВН, цена этим “шуткам” может быть очень высокой для бандеровцев», — цитирует Слуцкого ТАСС.
Напомним, Зеленский выпустил указ, в котором «разрешил» провести парад на Красной площади.
После этого Кремль осудил формулировку указа Зеленского о Параде в Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что России не нужно разрешение на проведение Парада.
В то же время зампред Совфеда Косачев счёл кривлянием указ Зеленского о разрешении Парада.
При этом западные союзники Киева не одобрят атаку на Парад Победы в Москве, и вот почему.