Трамп хочет направить в Москву переговорщиков, он выдвинул одно условие

Американские переговорщики могут прибыть в Москву для обсуждения вопроса об украинском урегулировании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер озвучил условие, при котором он будет готов направить переговорщиков в РФ.
По словам Трампа, если он сочтёт присутствие американских переговорщиков полезным для переговорного процесса, то отправит их в Москву.
«Ну, я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — цитирует ТАСС ответ президента США на соответствующий вопрос.
Накануне американский лидер Дональд Трамп оценил обстановку вокруг украинского конфликта. Он признал, что ВСУ продолжают терять территории.
Ранее президент США указывал, что для него станет честью добиться мира на Украине и что он хочет как можно скорее решить вопрос с урегулированием украинского кризиса.
Напомним, Трамп сообщил о предстоящем обмене пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000.