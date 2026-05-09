Действия российских авиадиспетчеров позволили избежать трагедии в Ростове-на-Дону: Путин осудил преступный шаг Киева

Между тем за вечер 8 мая над Россией снова сбили десятки украинских дронов. Боевики ВСУ осуществляют попытки атак, в том числе, на Москву. Всего 109 беспилотников перехвачено на подлете к столице России за минувшие сутки. О ликвидации БПЛА уведомил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, силы ПВО вечером 8 мая отразили налет еще двух дронов ВСУ. Беспилотники пытались атаковать Москву в течение всего дня. Регион подвергался налетам дронов несколько последних дней.