Действия российских авиадиспетчеров позволили избежать трагедии в Ростове-на-Дону: Путин осудил преступный шаг Киева

Дроны ВСУ 8 мая атаковали Ростовский центр организации воздушного движения. В связи с этим 13 аэропортов временно недоступны для приема и выпуска самолетов. Однако трагических последствий удалось избежать. Владимир Путин оценил работу диспетчеров после удара по Ростовскому авиацентру. С комментариями по ситуации он обратился в ходе совещания с членами Совбеза РФ.
Владимир Путин назвал удар по авиацентру преступным шагом Киева. При этом он отметил профессионализм российских диспетчеров. По словам главы государства, сотрудники предприятия предотвратили возможные угрозы гражданским судам.
«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно террористического характера, а именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — прокомментировал Владимир Путин.
Президент России подчеркнул, что жертв удалось избежать. Кроме того, не поступало информации о разрушениях на месте ЧП.
Украинский беспилотник попал в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». В результате авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов. С момента инцидента на Юге России закрыты 13 аэропортов. Приостановлена работа воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
Как оповестили в Министерстве по транспорту РФ, в скором времени власти примут решение о возобновлении полетов на юг страны с сокращенной частотой. Планируется открыть воздушные гавани для приема и выпуска рейсов до 12 мая.
Между тем за вечер 8 мая над Россией снова сбили десятки украинских дронов. Боевики ВСУ осуществляют попытки атак, в том числе, на Москву. Всего 109 беспилотников перехвачено на подлете к столице России за минувшие сутки. О ликвидации БПЛА уведомил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, силы ПВО вечером 8 мая отразили налет еще двух дронов ВСУ. Беспилотники пытались атаковать Москву в течение всего дня. Регион подвергался налетам дронов несколько последних дней.