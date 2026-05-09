«Уралвагонзавод» отправил в войска партии сразу трех типов танков

«Концерн “Уралвагонзавод” (в составе госкорпорации “Ростех”) в преддверии 81-й годовщины Великой Победы отправил в российскую армию очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент был сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа.
В пресс-службе добавили, что в годы Великой Отечественной войны три завода в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске, сейчас входящие в «Уралвагонзавод», выпустили почти половину всех произведенных в СССР средних танков — порядка 50 тысяч единиц.