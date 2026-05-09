После ударов по Ростову-на-Дону заблокировано воздушное движение на юге РФ: когда восстановят авиасообщение

В южной части России с 8 мая заблокировано воздушное движение. Всего на прием и выпуск рейсов были закрыты 13 аэропортов. Инцидент связан с ударом ВСУ по зданию регионального центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Авиасообщение на юге страны планируется восстановить за 2−3 дня. Так оповестил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным 8 мая.