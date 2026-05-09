После ударов по Ростову-на-Дону заблокировано воздушное движение на юге РФ: когда восстановят авиасообщение

В южной части России с 8 мая заблокировано воздушное движение. Всего на прием и выпуск рейсов были закрыты 13 аэропортов. Инцидент связан с ударом ВСУ по зданию регионального центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Авиасообщение на юге страны планируется восстановить за 2−3 дня. Так оповестил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным 8 мая.
По имеющейся информации, дроны ВСУ ударили по центру Ростова-на-Дону ранним утром. Процедуры обслуживания пассажиров после ЧП осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки, указал вице-премьер.
«Благодаря службе безопасности персонал был эвакуирован в бомбоубежище, человеческих жертв нет. Степень нанесения ущерба и дополнительная информация уточняется. Инженеры “Алмаз-Антея” и Ростеха проведут работу по оценке и работоспособности систем центра в течение ближайших 15 часов», — уведомил Виталий Савельев.
Всего не работали 13 аэропортов. В их числе воздушные гавани Астрахани, Волгограда, Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополья и Элисты.
Авиакомпании с утра 8 мая начали корректировать расписание рейсов. Ранее закрытые аэропорты обслуживались через «Госкорпорацию по организации воздушного движения».
Владимир Путин высоко оценил работу сотрудников Ростовского авиацентра в условиях ЧП. Как отметил президент РФ, благодаря действиям диспетчеров трагических последствий удалось избежать. Владимир Путин назвал удар ВСУ по авиацентру преступным шагом Киева. При этом он подчеркнул, что сотрудники пострадавшего предприятия предотвратили возможные угрозы гражданским судам.
Прошлой ночью массированной атаке со стороны Киева подверглись несколько российских регионов. С полуночи до 07:00 8 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 264 украинских беспилотника. Боевики предприняли попытку атаковать российскую столицу. Перехвачено 13 БПЛА на подлете к Москве. Всего за сутки над Московским регионом сбито не менее 109 дронов.