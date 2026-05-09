Герой России Бойко: воспитание молодежи будем строить на примере человека-победителя

— Сергей Николаевич, почему вы решили выбрать профессию военнослужащего?
— Родился и вырос в станице в Краснодарском крае, на улице имени Владимира Гудыма. Этот человек пожертвовал собой, спасая боевых товарищей, и погиб в Афганистане. О его подвиге часто рассказывал отец. Думаю, тогда во мне что-то щелкнуло и я захотел стать военным.
Рос и всегда с уважением относился к парням, которые служили в армии. Мне очень нравилась форма, хотя в то время найти ее было проблематично. Когда я учился в девятом классе, отец сказал, что пора определяться с будущим. Он спросил: «Кем ты хочешь стать?» Я ответил, что хочу стать военным, хотя в нашем роду военных никогда не было. Для отца это стало открытием. Среди сверстников тогда было модно идти в программисты, юристы или бухгалтеры, а я захотел на службу.
Родители меня поддержали, и я уехал учиться. Это был первый раз в жизни, когда я выбрался так далеко из своей станицы — сразу в Москву. Поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище и был по-настоящему горд тем, что связал свою жизнь с армией.
— Как для вас началась СВО?
— Наверное, как и для всех остальных. Сначала мы переместились из пункта постоянной дислокации на полигон, где проходили плановую подготовку. Ближе к началу СВО нас начали ориентировать более предметно. Мы познакомились со своими «соседями» (смежные подразделения — прим. ТАСС), узнали, кто будет прикрывать нас справа и слева. Общий план действий был определен. С первых же дней в должности командира батальона я стал участником СВО.
— Вы являетесь Героем России. Расскажите о своем подвиге.
— Если честно, это вопрос, на который я не люблю отвечать. Приукрашивать себя не хочется, а вспоминать о тех событиях иногда бывает тяжело.
Передо мной стояли определенные задачи и цели, которые я выполнил. Возможно, в каком-то моменте я справился чуть лучше других, поэтому меня и отметили Верховный главнокомандующий, командование и мое подразделение.
— Кто является вашим тылом? Можете рассказать о своих близких?
— Всегда горжусь своей семьей. У меня прекрасная жена и дети. СВО для меня — не первый конфликт: я дважды был в Сирийской Арабской Республике, защищая интересы нашего государства и выполняя задачи, поставленные президентом (России, Владимиром Путиным — прим. ТАСС). И дома меня всегда ждали уют, тепло и близкие: жена, старший сын, дочь и родители, которые меня поддерживали.
По опыту других парней я знаю, что бывает по-разному: кто-то из близких слишком сильно волнуется, кто-то негативно воспринимает такую работу. Меня же понимали и поддерживали. Конечно, все волновались на 100%, но они всегда были на моей стороне и просто ждали, когда я позвоню или вернусь домой.
— Помог ли опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике на СВО?
— К началу СВО я уже знал, что такое разрывы, выстрелы и реальный бой — это не стрельба по деревянным мишеням, как в учебке. На практике понимаешь тактику, от этого напрямую зависит жизнь твоих бойцов.
Да, это разные конфликты. В Сирии не было таких беспилотных систем, там другой климат и другой противник. Если в зоне СВО нам противостоят регулярные войска, то там были скорее бандформирования. У них не было своей авиации, была слабая артиллерия, но при этом противник был иначе мотивирован. Но полученный ранее опыт, безусловно, помог мне успешно выполнять задачи в зоне СВО.
— День Победы — что он для вас значит?
— Для меня 9 Мая — праздник гордости за свою страну. Он важнее, чем день рождения. Это великий и светлый день. Один мой дед воевал в Подмосковье и погиб 5 декабря 1941 года. Другой дед дошел до Берлина. Я его не застал, но мама о нем очень много рассказывала. Это тот день, когда ты можешь соприкоснуться с историей и своими предками. Понимаешь, ради чего все это было сделано: в первую очередь для того, чтобы наша страна могла и дальше идти вперед, чтобы мы могли жить. И я даже счастлив, что поучаствовал в СВО. Я чувствую, что завершаю то дело, которое начали наши деды и прадеды, — дело по разгрому фашизма.
— Сейчас часто бываете в зоне СВО? Как поддерживаете свое подразделение?
— Сейчас я не так часто бываю в зоне СВО, но с бойцами и командирами всегда на связи. Ко мне часто обращаются с вопросами. Бывает, звонят и спрашивают: «Командир, что делать в такой ситуации?» Для меня это дорогого стоит — понимать, что даже на «гражданке» я не остался в стороне и люди идут ко мне за советом. Помогаю и с гуманитарной помощью.
— Программа «Время героев» позволяет бойцам, ветеранам СВО социализироваться и интегрироваться в мирную жизнь. Что вам дала программа?
— О том, что реализуется такая программа, я узнал случайно. На параде в 2024 году встретился с Героем России Виталием Антоновым, и он спросил, слышал ли я о новом проекте, который запустил президент. Он сказал, что нужно заполнять анкету, прислал мне ссылку, и я приступил к оформлению.
Я всегда любил армию, отдал службе 22 года. И когда начал заполнять анкету, невольно задал себе вопрос: «А для чего я это делаю?» — и нашел ответ. Хочу быть полезным своему государству, народу и боевым товарищам, уже зная изнутри о каких-то проблемах и специфических моментах. Я знаю определенные тонкости: где и над чем нужно потрудиться. Скажу честно: переходя на государственную гражданскую службу, я понимаю, что здесь подчас сложнее, чем в армии. Во-первых, пока нет опыта, а во-вторых, в армии все несколько понятнее. Здесь же структура иная. Но в любое время могу позвонить кураторам программы «Время героев» и получить необходимый совет.
— Вы возглавили департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России. Как ваш опыт участия в СВО помогает в молодежной политике?
— Молодежь нужно формировать, закладывая в нее правильные идеи и мысли. Некоторые говорят, что молодежь сейчас «не та», что все только и сидят в интернете, но я хочу сказать: это не так. Я много общаюсь с ребятами и вижу, что после начала СВО они стали другими — начали активнее участвовать в патриотических мероприятиях. Какое бы событие ни намечалось, порой приходится проводить конкурсный отбор, потому что желающих проявить себя в патриотической или воспитательной работе очень много.
— Вы говорили, что главная задача молодежной политики — помочь ребятам раскрыть свой потенциал, создать возможности для самореализации. Как можно это сделать?
— Хочу подчеркнуть, что президент держит эти вопросы на жестком контроле. В нашем государстве реализуется множество мер, направленных на развитие молодежи: это и стипендии, и гранты. Причем выделяются не только по линии Министерства науки и высшего образования — активно работают Росмолодежь и Движение первых. Созданы все условия, чтобы ребята могли реализовать себя как личности и профессионалы. Сегодня, если ты хочешь чем-то заниматься — разработками в космической, инженерной или творческой сферах, — ты можешь подать заявку и получить грант. Это серьезные средства, на которые человек может полностью воплотить свою идею в жизнь. И таких мер поддержки для нашей молодежи сейчас действительно очень много.
— На чем важно строить сейчас патриотическое воспитание и как оно должно выглядеть уже по окончании СВО?
— Патриотическое воспитание нужно в первую очередь строить на честности. Я думаю, что после окончания СВО мы будем выстраивать эту систему так же, как это делали после Великой Отечественной войны: на примере человека-победителя, который умеет защищать, развивать и укреплять свою страну и свой город. Это люди, которые собственным примером покажут молодежи, как нужно жить и вести Россию вперед.
При этом важно учитывать, что мы живем в век цифровизации. Мы должны четко понимать, откуда молодежь берет информацию, из каких каналов, и через эти источники доносить до них правду. Не стоит думать, что если ребята проводят много времени за компьютером, то это «потерянное поколение». Напротив, в Сети они часто делают правильные и важные вещи, которые необходимы нашей стране сегодня. Детей нужно больше вовлекать в различные проекты, подавая информацию в интересном для них формате. Каждый ребенок индивидуален, и к каждому необходимо найти подход.
Самое главное — дети слушают нас и верят нам. Они верят в наше общее будущее. Мы видим, что после окончания вузов гораздо меньше выпускников стремятся уехать работать за границу. Они осознают, что их Родина — это Россия, что они нужны здесь и их знания, ум и таланты пригодятся своей стране.