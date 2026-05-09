ВС России разбросали листовки с поздравлениями украинцев с Днем Победы

ВС России разбросали над позициями ВСУ листовки с поздравлениями украинцев с Днем Победы. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА Южной группировки войск с позывным Москва.
По его словам, российские военные подготовили тысячи листовок к 9 Мая. В них украинский народ поздравили с праздником и напомнили, что в годы Великой Отечественной войны предки народов вместе сражались с фашизмом.
«9 мая мы подготовили хорошие листовки, поздравили украинский народ с праздником. Напомнили о том, что мы все-таки недалекие друг от друга и наши деды вместе били фашиста», — рассказал военнослужащий.
Листовки распространяли с помощью разных беспилотников. Среди них были квадрокоптеры «Мавик», FPV-дроны и аппараты самолетного типа. Также в них украинским военным предложили сдаться в плен.
Оператор БПЛА добавил, что для связи с военнослужащими ВСУ, которые хотят сдаться, используется специальная радиочастота «Волга» — 149.200. По его словам, украинским солдатам могут объяснить по ней, как выйти.
Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал указ Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве ко Дню Победы. Представитель Кремля заявил, что попытки подтрунивать над этим праздником являются бедой тех, кто это делает.