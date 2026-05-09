Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчёт бойцов СВО на Красной площади

АЛМАТЫ, 9 мая — Sputnik. Казах Мирлан Джумагалиев возглавил парадный расчёт военных-участников СВО на Красной площади.

Источник: Sputnik

Герой России, полковник Джумагалиев родом из Саратовской области. С декабря 2023 года по февраль 2024 года мотострелковый батальон под командованием Джумагалиева захватывал позиции в районе Авдеевки.

«Находясь на передовых позициях, офицер смело и решительно руководил боем, грамотно корректировал огонь артиллерии бригады, в результате чего было захвачено три опорных пункта противника и уничтожено более 200 неонацистов», — сообщало Минобороны России.

Командование отметило храбрость Джумагалиева:

«Возглавив передовую штурмовую группу, офицер первым ворвался на позиции неонацистов и вступил в бой. В результате семичасового ожесточенного боя хорошо укрепленный опорный пункт противника был захвачен, а штурмовые подразделения (…) перерезали основную дорогу снабжения вражеских подразделений Авдеевского гарнизона, разбив его силы на две части и заблокировав их».

Позже возглавив штурмовую группу, Джумагалиев захватывал опорники противника в районе Авдеевского коксохимического завода. К исходу дня подразделение офицера перерезало основное дорожное направление, по которому обороняющийся враг получал подкрепление.