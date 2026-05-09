Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки в условиях объявленного режима прекращения огня отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Днепропетровской области. Как сообщает Минобороны России, потери противника составили более 265 военнослужащих, а также танк.
Согласно решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, в период празднования 81-й годовщины Победы с 00:00 8 мая все российские группировки в зоне специальной военной операции продолжают неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях.
«Подразделения группировки войск “Восток” отразили атаку подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии», — говорится в сообщении.