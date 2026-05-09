Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки в условиях объявленного режима прекращения огня отразили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Днепропетровской области. Как сообщает Минобороны России, потери противника составили более 265 военнослужащих, а также танк.