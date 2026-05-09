Минобороны России обвинило Украину в нарушении перемирия

Согласно данным оборонного ведомства, за весь период перемирия украинские военнослужащие 12 раз атаковали позиции российских подразделений. При этом было произведено более 1,1 тыс. обстрелов с использованием артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Кроме того, ВСУ нанесли свыше 7,1 тыс. ударов беспилотными летательными аппаратами. В Минобороны России отметили, что атакам со стороны ВСУ также подвергались гражданские объекты.
За прошедшие сутки силами противовоздушной обороны были сбиты восемь управляемых авиабомб, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 467 беспилотников самолетного типа ВСУ.
В пресс-службе указали, что российские военнослужащие продолжали строго соблюдать режим прекращения огня. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия не применялись. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, РФ наносила только ответные удары.
Объявленное Россией перемирие начало действовать в двустороннем порядке с 00:00 8 мая и завершится 11 мая. Как сообщалось ранее в Кремле, инициатива президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня еще не обсуждалась.