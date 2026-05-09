Группировка «Центр» отразила восемь атак ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

В ведомстве отметили, что, согласно решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00:00 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях.
«Подразделения группировки войск “Центр” отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Шевченко, Ленина, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области», — говорится в заявлении Минобороны РФ.