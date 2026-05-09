Песков рассказал о спешке США в вопросе урегулирования на Украине

Песков: США спешат и хотят быстрого урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон желает быстрого результата с урегулированием конфликта на Украине, но это очень сложная тема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Белого дома от украинской темы.

«Понятно, что американская сторона хочет быстрого результата. Понятно, что американская сторона спешит», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнув, что это слишком сложная тема.

Кроме того, в интервью телеканалу «Звезда» Песков заметил, что в Вашингтоне и раньше говорили, что «хотели бы как можно быстрее, что это можно решить чуть ли не за одну ночь». Этот вопрос требует больше усилий, заключил он.

Как писал сайт KP.RU, в свою очередь помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США два дня вели переговоры по вопросу возможного перемирия на Украине в честь Дня Победы.

Напомним, ранее Дмитрий Песков заявил, что вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше