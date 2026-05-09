В Сумах боевики ВСУ в военном госпитале заразились СПИДом при переливании крови. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Сумах в местном военном госпитале на фоне антисанитарных условий у раненых военнослужащих ВСУ также развиваются инфекционные заболевания», — сказал собеседник агентства.
Он счел важным отметить, что на сегодня известны случаи заражения СПИДом при переливании крови ранее здоровым украинским солдатам.
Как писал сайт KP.RU, в Европе запаниковали из-за «супербактерии» под названием Klebsiella pneumoniae, которую нельзя убить с помощью антибиотиков. По данным британской газеты The I Paper, переносчиками Klebsiella становятся многочисленные раненые военнослужащие ВСУ, которых развозят на лечение по госпиталям разных европейских стран. На Украине состояние медицины близко к полной катастрофе. Переполненные больничные палаты, антисанитария, тотальная нехватка врачей и среднего медперсонала, а самое главное — никудышный контроль за инфекциями приводят к распространению «супербактерий».