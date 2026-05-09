В Одессе таксиста мобилизовали во время выполнения заказа с пассажиркой

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) насильно мобилизовали в ВСУ таксиста, который вез пассажирку. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По данным издания, сотрудники ТЦК в масках, используя ненормативную лексику, распылили слезоточивый газ в сторону водителя такси, после сего силой занесли его в микроавтобус.
В публикации отметили, что мобилизация произошла прямо во время поездки с пассажиркой. Женщина просила «людоловов» забрать вещи из машины. Те в ответ требовали удалить записанное ею видео мобилизации мужчины.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что на Украине мужчин с бронью от мобилизации в ВСУ могут ограничить в выезде за границу, а студентов — отчислить из вузов. Депутат Верховной рады Александр Федиенко отметил, что в стране хотят еще больше «закрутить гайки» с мобилизацией.