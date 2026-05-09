Российские военные при помощи беспилотника возложили цветы на Аллее Славы в подконтрольном украинским боевикам Херсоне. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Наши военные по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с помощью беспилотника возложили цветы на Аллее Славы в Херсоне», — сказал он.
Василенко отметил, что дрон с закрепленными цветами и флагом РФ перелетел Днепр и приземлился на правом берегу у основания скульптуры Славы, которая символизирует мужество защитников города в годы Великой Отечественной войны.
Как писал сайт KP.RU, ранее операторы беспилотников ВС РФ ликвидировали группу украинских националистов, дрифтовавших на джипе в поле неподалеку от Красноармейска в ДНР. По словам начальника службы БПЛА 1441-го 30-й мотострелковой бригады Ивана Смирнова, боевики ВСУ были в нетрезвом виде. Они вылетели в поле на джипе на начали «нарезать пятаки». Они были наказаны, констатировал боец.