Президент РФ Владимир Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа на Аляске, остальное по переговорам зависит от Украины. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах переговоров без участия США.
«На Аляске в августе прошлого года президент Путин принял предложение президента Трампа», — сказал дипломат.
Как подчеркнул министр, на этом он поставит точку, потому что все остальное зависит от другой стороны.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства указал, что киевский режим никогда не был способен к каким-либо договоренностям, здесь нет никакого сюрприза. Он напомнил, что такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине, продолжая минскими договоренностями и стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года.