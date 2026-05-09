Путин назвал еще одну причину отсутствия техники на параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин раскрыл еще одну причину, почему на параде Победы в Москве 9 мая 2026 года не было военной техники. Дело не только в мерах предосторожности, но и в стремлении целиком и полностью сосредоточиться на проведении специальной военной операции на Украине.
Ранее KP.RU сообщил, что изначально в Кремле отсутствие военной техники на параде на Красной площади объясняли двумя причинами: активностью украинских боевиков и неюбилейным годом, по случаю которого нет нужды в излишествах.