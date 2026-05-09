Путин назвал ясным заявление об ответе на попытки сорвать День Победы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что заявление Министерства обороны РФ о возможном ответе Москвы на попытки Киева сорвать празднования 9 мая, было предельно ясным. Так глава РФ выразился во время общения с журналистами по итогам празднования дня Победы в Москве.