Путин назвал ясным заявление об ответе на попытки сорвать День Победы

Владимир Путин счет предельно ясным ответ Москвы на возможные провокации Киева.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что заявление Министерства обороны РФ о возможном ответе Москвы на попытки Киева сорвать празднования 9 мая, было предельно ясным. Так глава РФ выразился во время общения с журналистами по итогам празднования дня Победы в Москве.

Путин напомнил, что российское оборонное ведомство выпустило заявление о том, что, в случае попытки киевского режима сорвать праздничные мероприятия, по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар.

«Что же здесь непонятного», — задался вопросом президент.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что конфликт между Россией и Украиной подходит к концу. Также он выразил готовность встретиться в главой киевского режима Владимиром Зеленским, но исключительно в рамках подписания мирного договора.