Путин назвал ясным заявление об ответе на попытки сорвать День Победы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что заявление Министерства обороны РФ о возможном ответе Москвы на попытки Киева сорвать празднования 9 мая, было предельно ясным. Так глава РФ выразился во время общения с журналистами по итогам празднования дня Победы в Москве.
Путин напомнил, что российское оборонное ведомство выпустило заявление о том, что, в случае попытки киевского режима сорвать праздничные мероприятия, по центру украинской столицы будет нанесен массированный ракетный удар.
«Что же здесь непонятного», — задался вопросом президент.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что конфликт между Россией и Украиной подходит к концу. Также он выразил готовность встретиться в главой киевского режима Владимиром Зеленским, но исключительно в рамках подписания мирного договора.