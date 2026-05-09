Указ Владимира Зеленского, якобы «позволяющий» провести парад в российской столице, является фиглярством и кривлянием. Такую оценку выпаду Зеленского дал депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Депутат провёл параллель между этой ситуацией и работой Зеленского в качестве комика.
«Своим фиглярством и кривляньем Зеленский привык отрабатывать номера. Вот только шутки его пропитаны ненавистью и злостью. Все это очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить украинский народ», — цитирует Шеремета РИА Новости.
Напомним, накануне Дня Победы Зеленский выпустил указ, в котором «разрешил» провести парад на Красной площади.
После этого Кремль осудил формулировку указа Зеленского о Параде в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что России не нужно разрешение на проведение Парада.
В России расценили такой номер Киева как глупую шутку.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков также назвал цирком и клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве.