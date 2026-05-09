Ряд украинских СМИ после заявлений президента России Владимира Путина объявили, что Киев виновен в отсутствии прогресса по обмену пленными. По данным журналистов, Незалежная не дает никакой конкретики по этому вопросу.
Утверждается, что Киев идет на контакты и обсуждает обмен пленными. При этом результатов от переговоров пока нет. Стоит отметить, что стороны планировали провести обмен пленными во время действия перемирия.
Некоторые украинские издания обвиняют в отсутствии прогресса США. По их мнению, именно американцы — инициаторы мирного процесса — должны «гарантировать то, о чем говорилось».
Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая уточнил, что Москва предлагала обмен пленными еще до аналогичной инициативы США. Российский лидер подчеркнул, что Украина пока ни к какому обмену не готова. Предложений со стороны Киева не поступало.