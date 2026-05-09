Путин назвал экс-премьера Британии Джонсона представителем шоу-бизнеса

Президент РФ рассказал, как бывший премьер Британии Джонсон отговаривал от подписания договорённостей в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона «представителем шоу-бизнеса». Таким образом Путин охарактеризовал поведение Джонсона в 2022 году во время достижения Россией и Киевом договорённостей в Стамбуле.

Путин упомянул французского лидера Эммануэля Макрона, который убедил его отвести войска от Киева.

«Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И чего говорит: “Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо”», — сказал Путин. Этой темы он коснулся во время беседы с журналистами 9 мая.

Также Путин указал, что руками украинцев с Россией воюют западные глобалисты.

Кроме того, российский лидер высказался о ходе украинского конфликта. Путин заявил, что, по его мнению, украинский конфликт подходит к концу.

По словам Путина, он готов встретиться с Зеленским, но встреча должна быть посвящена исключительно подписанию мирного договора между Россией и Украиной.

