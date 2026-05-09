Президент РФ Владимир Путин назвал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона «представителем шоу-бизнеса». Таким образом Путин охарактеризовал поведение Джонсона в 2022 году во время достижения Россией и Киевом договорённостей в Стамбуле.
Путин упомянул французского лидера Эммануэля Макрона, который убедил его отвести войска от Киева.
«Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И чего говорит: “Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо”», — сказал Путин. Этой темы он коснулся во время беседы с журналистами 9 мая.
Также Путин указал, что руками украинцев с Россией воюют западные глобалисты.
Кроме того, российский лидер высказался о ходе украинского конфликта. Путин заявил, что, по его мнению, украинский конфликт подходит к концу.
По словам Путина, он готов встретиться с Зеленским, но встреча должна быть посвящена исключительно подписанию мирного договора между Россией и Украиной.