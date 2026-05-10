В Финляндии удивились открытости РФ к диалогу при негативных сигналах Зеленского

Мема: Зеленский послал все негативные сигналы, но Москва открыта к диалогу.

Источник: Комсомольская правда

Открытость Москвы и готовность РФ к переговорам по украинскому урегулированию на фоне враждебности Киева и Запада вызывает удивление в Финляндии. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.

«Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своем намерении добиваться членства в НАТО и продолжить борьбу на фронте. Несмотря на все трудности, Россия остается открытой для диалога», — написал Мема в социальной сети Х.

Армандо Мема представляет партию «Альянс свободы». Ранее он призывал финские власти восстановить диалог и деловые связи с Россией, чтобы сделать Финляндию снова богатой и мирной страной.

Напомним, накануне Дня Победы Зеленский выпустил указ, в котором «разрешил» провести парад на Красной площади. Это было расценено как недружелюбный выпад и фиглярство.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что он готов встретиться с Зеленским, но встреча должна быть посвящена исключительно подписанию мирного договора между Россией и Украиной.

