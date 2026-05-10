Граждане Украины с инвалидностью оказались под прицелом: вот как в ВСУ решают проблему с живой силой

Жители Украины с инвалидностью теперь должны опасаться попадания в армию. В ВСУ пытаются решать проблему с нехваткой живой силы любыми способами. В том числе, Верховный суд Украины подтвердил право на заочное снятие с людей инвалидности. Такая возможность есть у центральной медико-социальной экспертной комиссии, уточнила местная «Судебно-юридическая газета».
Украинцев могут лишать инвалидности без предварительного осмотра. Практические примеры уже есть. Например, доказательством стал случай с женщиной, которой в 2023 году установили вторую группу инвалидности. После запроса от СБУ и ГБР медико-социальная экспертная комиссия сделала противоположное заявление. Она постановила, что оснований для инвалидности у женщины нет.
Решение о заочном снятии инвалидности особенно важно в контексте массовых медицинских проверок. Их проводят с октября 2024 года. Решение Верховного суда согласуется с государственной политикой по выявлению фиктивных инвалидностей, сообщает газета.
На Украине хотят также сократить квоты бронирования на критических предприятиях с 50% до 30% персонала. Это, как и в предыдущем случае, связано с нехваткой солдат.