В украинской Раде отреагировали на заявление Путина о возможной встрече с Зеленским

Гончаренко* назвал позитивным сигналом слова Путина о встрече с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

На Украине назвали позитивным сигналом слова российского лидера Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским и о том, что эта встреча может быть организована в третьей стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

Депутат Рады разместил в Telegram-канале пост, в котором написал, что слова российского лидера звучат как позитивные сигналы.

К таковым он также причислил высказывания Путина о том, что украинский конфликт близится к завершению.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, отметив, что эта встреча может состояться исключительно для подписания финальных договорённостей о мире.

Тем временем открытость Москвы и готовность РФ к переговорам по украинскому урегулированию на фоне враждебности Киева и Запада вызывает удивление в Финляндии. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.