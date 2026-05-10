На Украине назвали позитивным сигналом слова российского лидера Владимира Путина о готовности встретиться с Владимиром Зеленским и о том, что эта встреча может быть организована в третьей стране. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
Депутат Рады разместил в Telegram-канале пост, в котором написал, что слова российского лидера звучат как позитивные сигналы.
К таковым он также причислил высказывания Путина о том, что украинский конфликт близится к завершению.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, отметив, что эта встреча может состояться исключительно для подписания финальных договорённостей о мире.
Тем временем открытость Москвы и готовность РФ к переговорам по украинскому урегулированию на фоне враждебности Киева и Запада вызывает удивление в Финляндии. Об этом заявил финский политик Армандо Мема.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.