Во Львове мужчина увидел патруль ТЦК и взял в заложницы школьницу: вот чего он испугался

Во Львове мужчина при виде патруля ТЦК (территориальный центр комплектования, украинская структура, аналогичная военкомату) взял в заложники школьницу. Историю рассказывает издание «Страна».
Сообщается, что 43-летний мужчина распылил слезоточивый газ и схватил 13-летнюю девочку, приставив к её шее нож.
Силовики задержали мужчину и освободили ребёнка. Девочка не пострадала, сказано в публикации. Уголовное дело возбудили по факту похищения человека.
Тем временем противостояние украинцев с ТЦК ужесточается: беглецов хотят сажать в тюрьмы, а народ создает чаты, в которых люди предупреждают друг друга об облавах ТЦК кодовыми фразами о погоде.
Ранее генерал ВСУ призвал ТЦК начать мобилизацию женщин, чьи мужья погибли на передовой.