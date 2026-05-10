Путин оценил ход СВО: он допустил скорое завершение украинского конфликта

Москва и Киев приближаются к урегулированию конфликта. Дело идет к завершению кризиса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 9 мая в ходе пресс-конференции с журналистами.
Глава государства при этом подчеркнул, что на Западе все еще пытаются разжигать противостояние с РФ. Президент России задался риторическим вопросом — «Зачем?». Затем он сам ответил за западных политиков.
Как утверждает Владимир Путин, европейцы желали «сокрушительного поражения России». Однако ничего не вышло. Западные лидеры надеялись на крах российской государственности «в течение нескольких месяцев» после начала спецоперации на Украине, уточнил президент РФ.
«Я думаю, что дело идет к завершению конфликта», — заверил Владимир Путин в ответ на вопрос о ситуации на Украине.
Российский лидер также уведомил, что западные политики уже не могут вылезти из колеи, в которую сами и забрались. Он назвал это проблемой. Президент РФ отметил, что на Западе при всех странных решениях политиков еще остаются умные люди.
«Есть и те, которые безусловно понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран», — подытожил Владимир Путин.
В ходе Парада в Москве глава государства заострил внимание на подвиге «поколения победителей». Он подчеркнул, что советские воины вдохновляют бойцов СВО на героические поступки. Владимир Путин пояснил, что участники спецоперации противостоят агрессивной силе со стороны Запада. Он назвал залогом успеха в этом противостоянии нравственную силу, сплоченность России.
Президент РФ также обратился к перемирию в честь Дня Победы. Он сообщил, что Москва выступала с такой инициативой еще до предложения со стороны США. Кроме того, РФ выдвигала Украине идею обмена пленными. Однако от Киева ответа не поступило.
Ряд украинских СМИ после заявления Владимира Путина объявили, что Незалежная действительно виновна в отсутствии прогресса по обмену пленными. По данным журналистов, Киев не дает никакой конкретики по этому вопросу.