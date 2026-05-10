Евросоюз обманул Украину, подстрекая её саботировать мирные соглашения. Такое мнение высказал французский политик Флориан Филиппо на фоне заявлений главы Евросовета Антониу Кошта о возможности проведения переговоров с РФ.
«Киеву будет только хуже», — сказал Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
Политик назвал циничной эту позицию Брюсселя.
Напомним, Флориан Филиппо является лидером французской партии правого толка «Патриоты».
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Европейский союз готовится к возможным переговорам с Россией и президентом страны Владимиром Путиным на тему конфликта на Украине.
Тем временем президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что Россия в любом случае восстановит отношения со многими западными странами, чем раньше это произойдет, тем лучше.
Также он назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в качестве предпочтительного визави в переговорах между РФ и Европой.