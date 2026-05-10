Пушилин оценил возможность восстания украинцев против киевского режима

Массовые волнения на Украине вряд ли возможны в ближайшее время. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин. При этом он указал на нарушение прав человека и сложности в экономике как на факторы, которые могут стать катализаторами народного восстания.
«Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны. Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься, даже при всей сложности, не только с нарушением прав человека на Украине, но и сложностью экономической ситуации, которая не настолько критична, допустим, которая могла бы вызвать определенного рода протесты», — сказал Пушилин в интервью ТАСС.
Накануне крупные бунты предрек украинский аналитик и экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. По словам аналитика, в украинских городах вскоре могут вспыхнуть восстания из-за указов Зеленского продлить военное положение и мобилизацию.
Как насильно мобилизованные украинцы восстали, но их бунт жестоко подавили, читайте здесь на KP.RU.