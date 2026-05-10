Закрывший товарища от дрона на СВО детдомовец стал Героем России

«У него стояла тяжелая задача, в тот момент тяжело было пройти линию боевого соприкосновения, потому что противником велась [усиленная] разведка подступов. Было принято решение пройти по маршруту между боевыми порядками (позициями ВСУ — прим. ТАСС), где противник точно не сидел», — сказал офицер разведки с позывным Юстас.
Офицер пояснил, что операторы БПЛА бригады ночью указали путь разведчикам, которые успешно зашли в тыл противнику. «Они нас не ждали. Мы зашли: в одном блиндаже взяли в плен четверых, в другом — еще четверых. Когда эти перестали выходить на связь, командование ВСУ отправило двоих [украинских солдат] проверить, они тоже в плен попались», — добавил участник операции с позывным Улу.
Разведчик отметил, что в лесополосе была сеть украинских блиндажей и противник не ожидал десантников, украинские солдаты отдыхали и занимались своими делами. «Поступила команда пятерых человек вывести в тыл, пятерых пленных их укрыли антидроновыми накидками, прошли порядка 2−3 км по открытке. ВСУ их начали накрывать огнем минометов, а потом прилетела “Баба-яга”. Они знали, что мы пленных выводим, потому что они (украинские солдаты — прим. ТАСС) с эфира пропали и начали своих же накрывать», — сказал разведчик с позывным Монгол.
Его боевой товарищ добавил, что в результате атаки украинских БПЛА командир группы был ранен, получив тяжелое ранение, он продолжал командовать операцией. «А потом получил ранение. Фраза его сказана была в эфир, последние слова: “Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге”, — добавил он.
Указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Михаилу Купову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» была передана его близким в январе.