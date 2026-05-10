Закрывший товарища от дрона на СВО детдомовец стал Героем России

Разведчик отметил, что в лесополосе была сеть украинских блиндажей и противник не ожидал десантников, украинские солдаты отдыхали и занимались своими делами. «Поступила команда пятерых человек вывести в тыл, пятерых пленных их укрыли антидроновыми накидками, прошли порядка 2−3 км по открытке. ВСУ их начали накрывать огнем минометов, а потом прилетела “Баба-яга”. Они знали, что мы пленных выводим, потому что они (украинские солдаты — прим. ТАСС) с эфира пропали и начали своих же накрывать», — сказал разведчик с позывным Монгол.