Боевики Вооруженных сил Украины атаковали сослуживцев-дезертиров, которые пытались укрыться у монастыря возле Сум. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, украинских военнослужащих перебросили в село Рясное Сумской области. Через три часа после ухода проводника из сержантского состава 119-й отдельной бригады теробороны они самовольно покинули позиции.
«Они попытались укрыться в лесном массиве около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря, откуда по ним открыли огонь из стрелкового оружия другие украинские националисты», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что похожий эпизод был зафиксирован на славянском направлении. Командир разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» ВС РФ с позывным Кеша рассказал, что украинские военные пытались уничтожить сдающихся в плен сослуживцев. Все делалось при помощи FPV-дронов. По его словам, российские бойцы выводили пленных в безопасное место.