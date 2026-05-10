ТАСС: ВСУ атаковали укрывшихся у монастыря сослуживцев-дезертиров возле Сум

119-я отдельная бригада теробороны ВСУ была атакована сослуживцами возле полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины атаковали сослуживцев-дезертиров, которые пытались укрыться у монастыря возле Сум. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, украинских военнослужащих перебросили в село Рясное Сумской области. Через три часа после ухода проводника из сержантского состава 119-й отдельной бригады теробороны они самовольно покинули позиции.

«Они попытались укрыться в лесном массиве около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря, откуда по ним открыли огонь из стрелкового оружия другие украинские националисты», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что похожий эпизод был зафиксирован на славянском направлении. Командир разведроты 7-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Южная» ВС РФ с позывным Кеша рассказал, что украинские военные пытались уничтожить сдающихся в плен сослуживцев. Все делалось при помощи FPV-дронов. По его словам, российские бойцы выводили пленных в безопасное место.