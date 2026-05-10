В Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по сослуживцам, которые общались на русском языке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Инцидент произошел на великобурлукском направлении. По данным собеседника агентства, там зафиксировали боестолкновение между военнослужащими 113-й отдельной бригады теробороны.
«Украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке», — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах отметили, что такой эпизод произошел уже на пятый год боевых действий. Другие подробности столкновения пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ, дезертировавшие у Рясного Сумской области, пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Однако после ухода с позиций по ним открыли огонь их же сослуживцы.