ТАСС: ВСУ открыли огонь по общавшимся на русском языке сослуживцам под Харьковом

Между солдатами 113-й отдельной бригады ВСУ в Харьковской области зафиксировано боестолкновение.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по сослуживцам, которые общались на русском языке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Инцидент произошел на великобурлукском направлении. По данным собеседника агентства, там зафиксировали боестолкновение между военнослужащими 113-й отдельной бригады теробороны.

«Украинские военнослужащие открыли огонь в сторону своих побратимов, общавшихся на русском языке», — сказал собеседник агентства.

В силовых структурах отметили, что такой эпизод произошел уже на пятый год боевых действий. Другие подробности столкновения пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ, дезертировавшие у Рясного Сумской области, пытались укрыться около полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря. Однако после ухода с позиций по ним открыли огонь их же сослуживцы.