Экс-военные ВСУ рассказали, почему решили бороться против киевского режима

РИА Новости: Бывшие солдаты ВСУ сражаются против Киева добровольно.

Источник: Комсомольская правда

Перешедшие на сторону России бывшие солдаты ВСУ заявили, что сражаются против Киева ради свержения агрессивной власти. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.

Издание побеседовало с бойцами добровольческого отряда, сформированного из пленных украинских военных. Все они осознанно выбрали противостояние киевскому режиму.

Один из бойцов, Александр Бабенко с позывным «Боб», подчеркнул, что его борьба направлена не против украинцев как народа. Он лишь желает сменить правительство.

«Меня не устраивает та власть, тот режим, который сейчас существует на Украине», — подчеркнул он.

По его словам, пассивность украинского народа позволила активному меньшинству навязать свою волю остальным. Бабенко убежден, что настало время действовать, а не выжидать.

Другой боец отряда Павел Больбот с позывным «Щука» рассказал, что еще в военкомате в Незалежной предупредил о своем намерении перейти на сторону РФ. Впоследствии он сдержал слово и сдался в плен.

Как отмечает агентство, отряд действует на Запорожье. Солдаты занимаются логистикой: ежедневно доставляет на вторую линию обороны боеприпасы, продовольствие и запчасти для работы дронов.

Тем временем российские бойцы продолжают успешно выполнять свои задачи в зоне СВО. Так, Южная группировка ВС РФ на днях смогла полностью освободить село Кривая Лука в ДНР.