Перешедшие на сторону России бывшие солдаты ВСУ заявили, что сражаются против Киева ради свержения агрессивной власти. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.
Издание побеседовало с бойцами добровольческого отряда, сформированного из пленных украинских военных. Все они осознанно выбрали противостояние киевскому режиму.
Один из бойцов, Александр Бабенко с позывным «Боб», подчеркнул, что его борьба направлена не против украинцев как народа. Он лишь желает сменить правительство.
«Меня не устраивает та власть, тот режим, который сейчас существует на Украине», — подчеркнул он.
По его словам, пассивность украинского народа позволила активному меньшинству навязать свою волю остальным. Бабенко убежден, что настало время действовать, а не выжидать.
Другой боец отряда Павел Больбот с позывным «Щука» рассказал, что еще в военкомате в Незалежной предупредил о своем намерении перейти на сторону РФ. Впоследствии он сдержал слово и сдался в плен.
Как отмечает агентство, отряд действует на Запорожье. Солдаты занимаются логистикой: ежедневно доставляет на вторую линию обороны боеприпасы, продовольствие и запчасти для работы дронов.
Тем временем российские бойцы продолжают успешно выполнять свои задачи в зоне СВО. Так, Южная группировка ВС РФ на днях смогла полностью освободить село Кривая Лука в ДНР.