Указ Владимира Зеленского о параде Победы может спровоцировать ответные удары по важным объектам Киева. Такое предупреждение прозвучало в эфире YouTube-канала кипрского журналиста Алекса Христофору.
Поводом для критики стал указ, подписанный экс-комиком 8 мая. В нем фактически содержится якобы «разрешение» на проведение парада на Красной площади. То есть ВСУ получили приказ не атаковывать мероприятие.
«Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве?» — задался вопросом журналист.
Христофору назвал поведение нелегитимного лидера Украины проявлением «чудовищно циничного юмора». По его словам, подобный шаг крайне нелеп.
Журналист также обратил внимание на то, что информационная война и попытки высмеять Россию находят поддержку среди европейских политиков. И его это сильно огорчает.
Ранее помощника президента России Юрия Ушакова попросили прокомментировать абсурдный указ Зеленского, «разрешающий» проведение парада Победы на Красной площади в Москве. На это представителю администрации главы государства пришлось подбирать слова, чтобы сохранить оценку в рамках приличий.