ТАСС: Закрывший товарища при атаке дронов ВСУ боец Купов стал Героем России

Командир разведгруппы Михаил Купов погиб, закрыв собой товарища во время операции в тылу ВСУ. Ему посмертно присвоено звание Героя России. Об этом ТАСС сообщили десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север».
Операция проходила в начале марта 2025 года. Офицер разведки с позывным «Юстас» рассказал, что из-за усиленного мониторинга противника пройти линию боевого соприкосновения обычным путем было невозможно. Группа двинулась по маршруту между позициями ВСУ, где враг заведомо отсутствовал. Операторы БПЛА бригады сопровождали разведчиков ночью, указывая путь.
По словам бойца с позывным «Улу», украинские военные не ожидали появления группы. В итоге четверо из них были захвачены в одном блиндаже, еще четверо — в другом. В плен также попали двое боевиков ВСУ, переброшенных командованием на подмогу.
При отходе с пленными группа попала под минометный огонь, а затем подверглась атаке дрона «Баба-яга». Причем армия Незалежной знала, что там есть свои, но не переставала бить. Разведчик с позывным «Монгол» уточнил, что командир получил тяжелое ранение. При этом он продолжал руководить операцией. Так, в один из прилетов БПЛА, Купов закрыл собой товарища и погиб.
«Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — таковы были последние слова Купова, переданные в эфир.
Указом президента от 28 ноября 2025 года Михаилу Купову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
