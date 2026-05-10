Саперы ВС России применили электромагнитные пушки для разминирования в ДНР

Саперы войск России применили «электромагнитную пушку» для разминирования освобожденных территорий в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Операцию провели операторы наземного роботизированного технического комплекса «Курьер» из состава 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр». Комплекс использовался для очистки городских кварталов, дорог и прилегающих территорий.
В ведомстве пояснили, что устройство генерирует мощный электромагнитный импульс, который активирует магнитные датчики взрывателей. Особую эффективность технология показывает при обезвреживании противопехотных мин с магнитными сенсорами и фугасов. Именно такими боеприпасами боевики ВСУ активно минирует жилые районы и объекты инфраструктуры.
«Использование робота с импульсной установкой позволяет эффективно очищать городские кварталы», — следует из публикации.
После электромагнитной обработки территории саперы проводят контрольную проверку местности. Для этого они используют миноискатели. В первую очередь разминируются дороги и придомовые участки, по которым передвигаются местные жители. После уже берутся за остальные участки населенных пунктов.
Ранее Минобороны РФ информировало, что российские бойцы продолжают делать успехи на донецком направлении. Так, на днях наши войска смогли освободить в регионе село Кривая Лука.