В Курской области за сутки сбили 98 беспилотников

Глава региона в субботу заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 138 раз применили артиллерию по приграничью Курской области, над областью сбито 119 украинских БПЛА различного типа, погибших и пострадавших не было. Он добавил, что 18 раз беспилотные летательные аппараты атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
«Всего в период с 09.00 мск 9 мая до 09.00 мск 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа, 102 раза враг применил артиллерию по отселенным районам, 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».
Губернатор уточнил, что погибших и пострадавших нет. В результате атак вблизи села Дурово Рыльского района повреждено остекление дома, в селе Крупец поврежден бункер хранения зерна, в деревне Рыжевка повреждены фасад дома, крыша и хозпостройка, выбиты окна, перечислил Хинштейн.