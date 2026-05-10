Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 80 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 60. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 60 и свыше 290 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 230 солдат в зоне группировки «Восток» и до 15 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».
Суточные потери ВСУ из-за ответных ударов ВС РФ составили около 735 солдат
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Суточные потери украинской армии в результате нанесения ответных ударов группировками ВС РФ составили порядка 735 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.