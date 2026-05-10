Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в Крыму, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что, несмотря на действующий с 8 мая режим перемирия, ВСУ наносили удары с использованием БПЛА по гражданским объектам в Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Напомним, силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ 5 мая на Крымом и другими регионами России. Дроны также перехватили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Чувашской Республикой.
