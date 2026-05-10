Глава минобороны Латвии уходит в отставку: как к этому причастна Украина

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил об уходе в отставку после падения двух беспилотников под Резекне.
Ранее портал латвийского гостелерадио LSM сообщил, что Спрудс готов уйти со своего поста из-за того, что Минобороны не смогло перехватить и ликвидировать украинские дроны. Министр признал, что ответственность за произошедшее лежит как на военном командовании, так и на нем лично. По его словам, он уважает мнение оппозиции, требующей его отставки. Поэтому он готов подчиниться любому решению Сейма.
Напомним, речь идет об инциденте, случившемся в ночь на 7 мая. В тот момент беспилотники ВСУ нарушили воздушное пространство Латвии.
