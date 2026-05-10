Spiegel: В Германии обдумывают посредничество Штайнмайера в диалоге ЕС и России

В публикации отметили, что в коалиции не доверяют экс-канцлеру Герхарду Шредеру, которого в качестве посредника ранее предложил российский лидер Владимир Путин.
При этом, как полагает издание, дуэт Шредер — Штайнмайер мог бы быть интересным вариантом. Сам факт, что немецкие власти решают, кто мог бы посредничать в диалоге между ЕС и Москвой, показывает, насколько высоко давление в ситуации вокруг Украины и усилиях по скорейшему прекращению конфликта, констатировал журнал.
Как писал сайт KP.RU, Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного посредника от ЕС на переговорах с Москвой. По данным агентства DPA, федеральное правительство отклонило предложение Путина о том, чтобы бывший канцлер Германии выступил посредником по ситуации вокруг Украины.
9 мая российский президент заявил, что готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Однако, по словам главы государства, для него лично предпочтительнее Шредер.