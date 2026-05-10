В МИД РФ заявили об ухудшении на Украине положения священников канонической УПЦ

Как писал сайт KP.RU, 8 мая в Волынской области сотрудники ТЦК напали на представителей УПЦ. Инцидент произошел 7 мая, когда священнослужители ехали в автомобиле на трассе Ровно-Луцк. Сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в лицо одному из представителей УПЦ, даже не начав проверку документов, по которым они были освобождены от мобилизации.