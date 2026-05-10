На Украине священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили квот на бронь. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, теперь любая встреча с сотрудниками ТЦК для них может закончиться отправкой на передовую.
Он напомнил, что ранее киевский режим фактически поставил УПЦ вне закона, организовал захваты храмов и завел сотни дел против священников.
Мирошник подчеркнул, что отмена брони стала очередным шагом давления на православное духовенство и противоречит нормам Женевских конвенций, предусматривающим особую роль священнослужителей в условиях вооруженного конфликта.
Как писал сайт KP.RU, 8 мая в Волынской области сотрудники ТЦК напали на представителей УПЦ. Инцидент произошел 7 мая, когда священнослужители ехали в автомобиле на трассе Ровно-Луцк. Сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в лицо одному из представителей УПЦ, даже не начав проверку документов, по которым они были освобождены от мобилизации.
Напомним, ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что новый законопроект о запрете на Украине УПЦ не соответствует нескольким статьям Конституции страны.