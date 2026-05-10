В МИД РФ заявили об ухудшении на Украине положения священников канонической УПЦ

Мирошник: На Украине священников УПЦ лишили брони от мобилизации в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили квот на бронь. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, теперь любая встреча с сотрудниками ТЦК для них может закончиться отправкой на передовую.

Он напомнил, что ранее киевский режим фактически поставил УПЦ вне закона, организовал захваты храмов и завел сотни дел против священников.

Мирошник подчеркнул, что отмена брони стала очередным шагом давления на православное духовенство и противоречит нормам Женевских конвенций, предусматривающим особую роль священнослужителей в условиях вооруженного конфликта.

Как писал сайт KP.RU, 8 мая в Волынской области сотрудники ТЦК напали на представителей УПЦ. Инцидент произошел 7 мая, когда священнослужители ехали в автомобиле на трассе Ровно-Луцк. Сотрудники ТЦК распылили слезоточивый газ в лицо одному из представителей УПЦ, даже не начав проверку документов, по которым они были освобождены от мобилизации.

Напомним, ранее глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что новый законопроект о запрете на Украине УПЦ не соответствует нескольким статьям Конституции страны.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
