Зеленский высказался об обмене пленными между Россией и Украиной

Как писал сайт KP.RU, 9 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый обмен пленными между Москвой и Киевом. По его словам, сейчас с российской стороны ведется серьезнейшая работа по организации и согласованию обмена, но на нее нужно время. Хотя, при должном желании со стороны киевского режима, это можно сделать быстро, отметил представитель Кремля.