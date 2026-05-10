Киев передал Москве списки на обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он уточнил, что США взяли на себя гарантии проведения очередного обмена.
«Украинский координационный штаб уже передал России списки на обмен пленными», — сказал он, уточнив, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» на данный момент готовится.
Как писал сайт KP.RU, 9 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал новый обмен пленными между Москвой и Киевом. По его словам, сейчас с российской стороны ведется серьезнейшая работа по организации и согласованию обмена, но на нее нужно время. Хотя, при должном желании со стороны киевского режима, это можно сделать быстро, отметил представитель Кремля.
Ранее Юрий Ушаков сообщил о согласии России на инициативу президент САШ Дональда Трампа об обмене пленными между Москвой и Киевом.