В Польше группа молодых людей избила 14-летнего украинца и поставила на колени

В Польше в городе Ольштын группа молодых людей избила 14-летнего украинца. Об этом сообщило издание inPoland и генконсульство Украины в Гданьске.
По данным издания, конфликт произошел после того, как 12-летний брат пострадавшего вместе с другом попытались познакомиться с польскими девушками, но в какой-то момент началась ссора и оскорбления.
В публикации отметили, что старший брат подошел защитить младшего, но одна из девушек ударила его в лицо, а после вызвала знакомых парней 20−30 лет. В итоге украинского подростка избили и поставили на колени. Он два дня провел в местной больнице.
Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года в польском Слупске в одном из училищ разгорелся громкий скандал, в ходе которого местные учащиеся жестко избили украинских студентов. По данным издания Onet, украинские беженцы сталкивались с многочисленными насмешками и презрением со стороны однокурсников. Один из преподавателей также относился к ним негативно и называл их «сволочами». Он постоянно говорил, что украинцы обязательно провалят его предмет из-за своей национальности.