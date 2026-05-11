Президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинский конфликт может вскоре завершиться. Пока в Киеве по-прежнему не хотят мира, но ситуация постепенно продвигается к своей цели.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что верховный главнокомандующий обладает всей полнотой картины и на фронте, и по линии переговорного трека.
— Однако Украина находится под внешним управлением. И вполне можно предположить по тону американской стороны, что администрация Трампа будет последовательно продолжать принимать усилия для завершения украинского конфликта, — отметил депутат в беседе с Газета.ru.
Леонид Слуцкий отметил, что глава Украины Михаил Зеленский пока «паясничает перед европейской партией войны, как это было на 9 мая».
Ранее, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, что будет после завершения праздничного перемирия, объявленного в честь Дня победы. Он подчеркнул, что от Зеленского в текущей ситуации ничего не зависит.
Пока сохраняется высокая активность вражеских БПЛА. Противник, не имея возможности изменить ситуацию «на земле», стремится нанести максимальный урон перед потерей города. Любые продвижения требуют длительного накопления пехоты, при этом основная нагрузка ложится на логистику, пишет Царьград.