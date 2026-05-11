Украинские БПЛА ударили по Белгородской области: сообщается о пострадавшем

Беспилотники ВСУ вновь атакуют российское приграничье. Ночью 11 мая в результате удара дрона пострадал житель Белгородской области. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
Под ударом ВСУ оказалось село Ясные Зори Белгородского округа. Дрон атаковал территорию местного предприятия. Ранения получил сотрудник.
«На месте атаки повреждены КамАЗ и легковой автомобиль. Ещё один легковой автомобиль уничтожен огнём», — сказано в материале.
В Минобороны России уведомили о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. Украинские боевики продолжают наносить удары по позициям российской армии. Кроме того, неоднократно атакованы объекты инфраструктуры и энергетики. Всего в зоне СВО зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня.